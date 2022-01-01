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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 28 мм W26128
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 28 мм W26128
    Арт. jonnesway_5909
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 28 мм W26128

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 28 мм W26128

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5909

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		28
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26128 предназначен для развинчивания (завинчивания) крепежей резьбовых соединений. На одной стороне находится рожок U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 28мм. Изготовлен из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Соответствует стандарту DIN 3113. Сталь закалена в индукционной печи в автоматическом режиме. Имеет небольшой вес (0.5кг).

        Преимущества

        • Прочность. Зев не деформируется при тяжелых нагрузках и не стирает форму крепежа
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Изготовлен из высокопрочной Cr-V стали
        • Имеет защитное хромовое покрытие от ржавчины
        • Небольшой вес (0.5 кг)
        • Облегченный доступ к крепежу сверху и снизу