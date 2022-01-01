Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130

Преимущества

Плотный охват. Накидной профиль ключа полностью охватывает крепежную деталь, повторяя ее форму со всех сторон

Хромованадиевая сталь имеет высокую плотность и износостойкость

Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Небольшой вес (0.5 кг)

Комбинированный ключ Jonnesway W26130 используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. На одной стороне находится рожковый наконечник U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 30мм. Изделие изготовлено из высококачественной Cr-V стали с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.