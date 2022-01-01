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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130
    Арт. jonnesway_5911
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5911

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26130 используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. На одной стороне находится рожковый наконечник U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 30мм. Изделие изготовлено из высококачественной Cr-V стали с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Плотный охват. Накидной профиль ключа полностью охватывает крепежную деталь, повторяя ее форму со всех сторон
        • Хромованадиевая сталь имеет высокую плотность и износостойкость
        • Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Небольшой вес (0.5 кг)