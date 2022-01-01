Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 30 мм W26130
Арт. jonnesway_5911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|30
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26130 используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. На одной стороне находится рожковый наконечник U-образной формы, на другой - накидная головка. Размер - 30мм. Изделие изготовлено из высококачественной Cr-V стали с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Плотный охват. Накидной профиль ключа полностью охватывает крепежную деталь, повторяя ее форму со всех сторон
- Хромованадиевая сталь имеет высокую плотность и износостойкость
- Тройное хромовое покрытие защищает от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Небольшой вес (0.5 кг)