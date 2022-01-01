Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132
Арт. jonnesway_5912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|32
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway 32мм W26132 - слесарный инструмент. Используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Стандарт DIN 3113. Размер - 32мм. Вес - 0.5кг. Закален в индукционной печи в автоматическом режиме.
Преимущества
- Высокая прочность. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, обеспечивает высокую износостойкость и выдерживает высокие физические нагрузки
- Хромовое покрытие защищает от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
- Небольшой вес (0.5 кг)