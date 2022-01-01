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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132
    Арт. jonnesway_5912
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5912

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway 32мм W26132 - слесарный инструмент. Используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Стандарт DIN 3113. Размер - 32мм. Вес - 0.5кг. Закален в индукционной печи в автоматическом режиме.

        Преимущества

        • Высокая прочность. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, обеспечивает высокую износостойкость и выдерживает высокие физические нагрузки
        • Хромовое покрытие защищает от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху
        • Небольшой вес (0.5 кг)