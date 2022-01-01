Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 32 мм W26132

Преимущества

Высокая прочность. Инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, обеспечивает высокую износостойкость и выдерживает высокие физические нагрузки

Хромовое покрытие защищает от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Облегченный доступ к крепежу сбоку и сверху

Небольшой вес (0.5 кг)

Комбинированный ключ Jonnesway 32мм W26132 - слесарный инструмент. Используется для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Выполнен из хромованадиевой стали с хромовым покрытием. Стандарт DIN 3113. Размер - 32мм. Вес - 0.5кг. Закален в индукционной печи в автоматическом режиме.