Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138
Арт. jonnesway_5916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|38
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26138 предназначен для слесарных, ремонтных работ. Размер - 38мм. С одной стороны ключа находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали с хромированной поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.
Преимущества
- Точность конструкции. Рожок U-образной формы плотно сцепляется с профилем крепежа, не трется и не деформируется при работе
- Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности
- Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Тонкие рабочие части облегчают доступ к крепежу сбоку и сверху