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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138
    Арт. jonnesway_5916
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5916

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		38
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26138 предназначен для слесарных, ремонтных работ. Размер - 38мм. С одной стороны ключа находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали с хромированной поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Точность конструкции. Рожок U-образной формы плотно сцепляется с профилем крепежа, не трется и не деформируется при работе
        • Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности
        • Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Тонкие рабочие части облегчают доступ к крепежу сбоку и сверху