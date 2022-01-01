Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 38 мм W26138

Преимущества

Точность конструкции. Рожок U-образной формы плотно сцепляется с профилем крепежа, не трется и не деформируется при работе

Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности

Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Тонкие рабочие части облегчают доступ к крепежу сбоку и сверху

Комбинированный ключ Jonnesway W26138 предназначен для слесарных, ремонтных работ. Размер - 38мм. С одной стороны ключа находится рожковый наконечник, с другой - накидная головка. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали с хромированной поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113.