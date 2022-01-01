Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160
Арт. jonnesway_5922
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|60
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26160 используется для работ с крепежами, имеющими доступ с одной стороны. Изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113. Размер наконечников - 60мм. Одна сторона имеет рожковый наконечник, другая - накидную головку одного размера.
Преимущества
- Надежность. Рожок U-образной формы обеспечивает плотное сцепление с профилем крепежа
- Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и износостойкости
- Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
- Соответствует стандарту DIN 3113
- Тонкие рабочие части
- Небольшой вес
- Облегченный доступ к крепежу сверху и сбоку