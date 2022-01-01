Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160

Преимущества

Надежность. Рожок U-образной формы обеспечивает плотное сцепление с профилем крепежа

Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и износостойкости

Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии

Соответствует стандарту DIN 3113

Тонкие рабочие части

Небольшой вес

Облегченный доступ к крепежу сверху и сбоку

Комбинированный ключ Jonnesway W26160 используется для работ с крепежами, имеющими доступ с одной стороны. Изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113. Размер наконечников - 60мм. Одна сторона имеет рожковый наконечник, другая - накидную головку одного размера.