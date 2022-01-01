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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160
    Арт. jonnesway_5922
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 60 мм W26160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5922

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		60
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26160 используется для работ с крепежами, имеющими доступ с одной стороны. Изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности с хромовой поверхностью. Соответствует стандарту DIN 3113. Размер наконечников - 60мм. Одна сторона имеет рожковый наконечник, другая - накидную головку одного размера.

        Преимущества

        • Надежность. Рожок U-образной формы обеспечивает плотное сцепление с профилем крепежа
        • Хромованадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и износостойкости
        • Тройное хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии
        • Соответствует стандарту DIN 3113
        • Тонкие рабочие части
        • Небольшой вес
        • Облегченный доступ к крепежу сверху и сбоку