Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108

Преимущества

Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26108 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий

Сочетание двух одноразмерных профилей

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Небольшой вес (0.022 кг)

Размер 8 мм

Комбинированный ключ Jonnesway W26108 сочетает в себе функции накидного и рожкогого гаечного ключа. Используется для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяется при проведении строительных работ, незаменим в автомастерских.