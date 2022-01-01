Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
Арт. jonnesway_5881
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|8
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26108 сочетает в себе функции накидного и рожкогого гаечного ключа. Используется для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяется при проведении строительных работ, незаменим в автомастерских.
Преимущества
- Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26108 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
- Сочетание двух одноразмерных профилей
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Небольшой вес (0.022 кг)
- Размер 8 мм