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Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Арт. jonnesway_5881
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
    Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108
      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108

      Ключ гаечный комбинированный Jonnesway 8 мм W26108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5881

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26108 сочетает в себе функции накидного и рожкогого гаечного ключа. Используется для работы с шестигранными крепежами. Комбинированный ключ применяется при проведении строительных работ, незаменим в автомастерских.

        Преимущества

        • Прочность. Комбинированный ключ выполнен из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Работа в ограниченном пространстве. Накидное кольцо комбинированного ключа Jonnesway W26108 дает возможность выполнять работы в ограниченном пространстве, не прикладывая больших усилий
        • Сочетание двух одноразмерных профилей
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Небольшой вес (0.022 кг)
        • Размер 8 мм