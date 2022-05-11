Комбинированный гаечный ключ Sitomo 43188 (7x7 мм)
Арт. Х1302949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|7
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Покрытие
|оксидированное
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- Комбинированный гаечный ключ Sitomo (7х7 мм, окс.) – это ручной инструмент, который предназначен для работы с элементами крепежа. Универсальность и надежность ручного инструмента делают его полезным для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для бытового и профессионального использования: технического обслуживания автомобиля, строительно-монтажных работ, эксплуатации на промышленности, решения мелких бытовых задач.
Преимущества
- Ориентирован на применение с крепежом диаметром 7 мм.
- Оксидированное покрытие с промасливанием.
- Изготовлен из стали, обеспечивающей прочность и длительный срок службы.
- Надежность, простота эксплуатации.