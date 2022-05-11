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Комбинированный гаечный ключ Sitomo 43188 (7x7 мм)
5.0
3
110 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный гаечный ключ Sitomo 43188 (7x7 мм)
    Арт. Х1302949
    5.0
    3
    Комбинированный гаечный ключ Sitomo 43188 (7x7 мм)

      Комбинированный гаечный ключ Sitomo 43188 (7x7 мм)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302949
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		7
      Покрытие
      		оксидированное
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный гаечный ключ Sitomo (7х7 мм, окс.) – это ручной инструмент, который предназначен для работы с элементами крепежа. Универсальность и надежность ручного инструмента делают его полезным для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для бытового и профессионального использования: технического обслуживания автомобиля, строительно-монтажных работ, эксплуатации на промышленности, решения мелких бытовых задач.

        Преимущества

        • Ориентирован на применение с крепежом диаметром 7 мм.
        • Оксидированное покрытие с промасливанием.
        • Изготовлен из стали, обеспечивающей прочность и длительный срок службы.
        • Надежность, простота эксплуатации.