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Комбинированный гаечный ключ Sitomo 31890 (9x9 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный гаечный ключ Sitomo 31890 (9x9 мм)
    Арт. Х1302951
    5.0
    2
    Комбинированный гаечный ключ Sitomo 31890 (9x9 мм)

      Комбинированный гаечный ключ Sitomo 31890 (9x9 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302951
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		9
      Покрытие
      		оксидированное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный гаечный ключ Sitomo (9х9 мм, окс.) – это ручной инструмент, который предназначен для работы с элементами крепежа. Универсальность и надежность ручного инструмента делают его полезным для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для бытового и профессионального использования: технического обслуживания автомобиля, строительно-монтажных работ, эксплуатации на промышленности, решения мелких бытовых задач.

        Преимущества

        • Ориентирован на применение с крепежом диаметром 9 мм.
        • Оксидированное покрытие с промасливанием.
        • Изготовлен из стали, обеспечивающей прочность и длительный срок службы.
        • Надежность, простота эксплуатации.