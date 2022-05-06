Комбинированный гаечный ключ Sitomo 31890 (9x9 мм)

Преимущества

Ориентирован на применение с крепежом диаметром 9 мм.

Оксидированное покрытие с промасливанием.

Изготовлен из стали, обеспечивающей прочность и длительный срок службы.

Надежность, простота эксплуатации.

Комбинированный гаечный ключ Sitomo (9х9 мм, окс.) – это ручной инструмент, который предназначен для работы с элементами крепежа. Универсальность и надежность ручного инструмента делают его полезным для выполнения широкого спектра задач. Подойдет для бытового и профессионального использования: технического обслуживания автомобиля, строительно-монтажных работ, эксплуатации на промышленности, решения мелких бытовых задач.