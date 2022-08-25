Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 22х24 мм, W252224
Арт. jonnesway_5872
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|24
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Длина ключа, мм
|247
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Рожковый ключ Jonnesway W252224 - слесарный инструмент. Размеры - 22х24 мм. Предназначен для ремонтных работ.
Особенности и преимущества:
- Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.
- Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.
- Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.