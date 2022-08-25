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Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 22х24 мм, W252224
4.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 22х24 мм, W252224
    Арт. jonnesway_5872
    4.0
    1
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 22х24 мм, W252224

      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 22х24 мм, W252224

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5872
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		24
      Длина ключа, мм
      		247
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Рожковый ключ Jonnesway W252224 - слесарный инструмент. Размеры - 22х24 мм. Предназначен для ремонтных работ. 

        Особенности и преимущества:

        • Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны. 
        • Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями. 
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие.
        • Полностью соответствует ГОСТ 2839-80.