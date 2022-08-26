Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Рожковый ключ 24х27мм JonnesWay W252427 предназначен для работ с крепежами размером 24 и 27 мм. Ключ очень удобен в тех случаях, когда доступ к детали имеется только с одной стороны. Длинная рукоятка дает увеличенный рычаг силы для снижения требуемых для работы усилий.