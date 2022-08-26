Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427
Арт. jonnesway_5874
Характеристики
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Производитель
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Размер ключа, мм
|27
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Длина ключа, мм
|263
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Материал ключа
|хромванадиевая сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Рожковый ключ 24х27мм JonnesWay W252427 предназначен для работ с крепежами размером 24 и 27 мм. Ключ очень удобен в тех случаях, когда доступ к детали имеется только с одной стороны. Длинная рукоятка дает увеличенный рычаг силы для снижения требуемых для работы усилий.
Особенности и преимущества:
- Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны.
- Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями.
- Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2839-80.