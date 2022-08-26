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Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427
    Арт. jonnesway_5874
    5.0
    1
    Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427

      Ключ гаечный рожковый Jonnesway, 24х27 мм, W252427

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5874
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер ключа, мм
      		27
      Длина ключа, мм
      		263
      Материал ключа
      		хромванадиевая сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Рожковый ключ 24х27мм JonnesWay W252427 предназначен для работ с крепежами размером 24 и 27 мм. Ключ очень удобен в тех случаях, когда доступ к детали имеется только с одной стороны. Длинная рукоятка дает увеличенный рычаг силы для снижения требуемых для работы усилий.

        Особенности и преимущества:

        • Универсальный ключ для работ с крепежом, имеющим доступ лишь с одной стороны. 
        • Малое количество пятен и площади контакта ограничивает применение ключа с высоконагруженными соединениями. 
        • Изготовлен в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закален, имеет хромоникелевое покрытие, полностью соответствует ГОСТ 2839-80.