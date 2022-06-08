Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
Арт. Х1302717247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм. Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали, которая оснащена многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность