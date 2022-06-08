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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
    Арт. Х1302717247
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302717247
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм. Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали, которая оснащена многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность