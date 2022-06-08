Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00010 (10 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00010 10 мм 52024 - это приспособление, которое служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов размером 10 мм. Корпус изготовлен из легированной хромованадиевой стали, которая оснащена многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ совмещает в своей конструкции рожковый и накидной профили.