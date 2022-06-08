Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
Арт. Х1302717251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ THORVIK CW00017 17 мм 52031 представляет собой ручной инструмент для отвинчивания и завинчивания винтов размером 17 мм. Изделие изготовлено из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ состоит из рукоятки, рожковой и накидной головок.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность