Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00017 17 мм 52031 представляет собой ручной инструмент для отвинчивания и завинчивания винтов размером 17 мм. Изделие изготовлено из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ состоит из рукоятки, рожковой и накидной головок.