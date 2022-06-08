Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
4.5
2
240 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
    Арт. Х1302717251
    4.5
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00017 (17 мм)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717251
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      999 ₽
      1 310 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Optimal 10W-40 3929, 1 л
      • -311 ₽
      Ключ накидной оксидированный двусторонний Sitomo (27x30 мм) SIT
      910 ₽
      5.0
      Ключ накидной оксидированный двусторонний Sitomo (27x30 мм) SIT
      Ключ накидной оксидированный двусторонний Sitomo (17x19 мм) SIT
      320 ₽
      5.0
      Ключ накидной оксидированный двусторонний Sitomo (17x19 мм) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      5 620 ₽
      6 960 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-180/1800М
      • -1 340 ₽
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      1 150 ₽
      5.0
      Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      1 690 ₽
      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
      Зажимная гайка под ключ Metabo 630706000
      509 ₽
      5.0
      Зажимная гайка под ключ Metabo 630706000
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00017 17 мм 52031 представляет собой ручной инструмент для отвинчивания и завинчивания винтов размером 17 мм. Изделие изготовлено из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием. Ключ состоит из рукоятки, рожковой и накидной головок.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность