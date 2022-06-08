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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00027 (27 мм)
5.0
2
680 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00027 (27 мм)
    Арт. Х1302717255
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00027 (27 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00027 (27 мм)

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717255
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		27
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00027 27 мм 52041 применяется при ремонтно-монтажных работах с крепежом. Он сочетает в себе два вида головок - накидную и рожковую. Инструмент отличается прочностью и износостойкостью, так как выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием. Благодаря двенадцатигранному профилю кольцевого зева снижена вероятность повреждения крепежных элементов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность