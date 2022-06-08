Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00027 (27 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00027 27 мм 52041 применяется при ремонтно-монтажных работах с крепежом. Он сочетает в себе два вида головок - накидную и рожковую. Инструмент отличается прочностью и износостойкостью, так как выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием. Благодаря двенадцатигранному профилю кольцевого зева снижена вероятность повреждения крепежных элементов.