Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00030 (30 мм)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Комбинированный ключ THORVIK CW00030 30 мм 52043 выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием. Он имеет двухстороннюю конструкцию, сочетающую в себе преимущества рожкового и накидного ключей. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, имеющих шестигранный профиль. Благодаря кольцевому зеву, оснащенному 12-ю гранями, снижен риск деформации крепежа.