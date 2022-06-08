Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00030 (30 мм)
Арт. Х1302717256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|30
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Покрытие
|хромоникелевое
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- Комбинированный ключ THORVIK CW00030 30 мм 52043 выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием. Он имеет двухстороннюю конструкцию, сочетающую в себе преимущества рожкового и накидного ключей. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, имеющих шестигранный профиль. Благодаря кольцевому зеву, оснащенному 12-ю гранями, снижен риск деформации крепежа.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность