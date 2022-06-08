Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)

Комбинированный ключ THORVIK CW00032 32 мм 52044 может использоваться в слесарных мастерских или автосервисах. Его основное назначение - монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Ключ обладает двухсторонней конструкцией, оснащенной рожковой и накидной головками. Кольцевой зев имеет двенадцатигранный профиль, снижающий риск деформации крепежа при монтаже. Хромоникелевое покрытие обеспечивает повышенную износостойкость.