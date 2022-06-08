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Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)
5.0
2
990 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)
    Арт. Х1302717257
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)
    Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)

      Ключ гаечный комбинированный Thorvik CW00032 (32 мм)

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комбинированный ключ THORVIK CW00032 32 мм 52044 может использоваться в слесарных мастерских или автосервисах. Его основное назначение - монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Ключ обладает двухсторонней конструкцией, оснащенной рожковой и накидной головками. Кольцевой зев имеет двенадцатигранный профиль, снижающий риск деформации крепежа при монтаже. Хромоникелевое покрытие обеспечивает повышенную износостойкость.