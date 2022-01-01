Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.
Арт. Х1302717140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|46
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Покрытие
|хромовое
- Гаечный комбинированный ключ HORTZ 46x46 Хромированный HOR 103177 представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.
Преимущества
- Имеется дополнительная антикоррозийная защита - продлевает срок службы инструмента
- Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе
- Долгий срок службы