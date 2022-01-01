Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.

Преимущества

Имеется дополнительная антикоррозийная защита - продлевает срок службы инструмента

Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе

Долгий срок службы

Гаечный комбинированный ключ HORTZ 46x46 Хромированный HOR 103177 представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.