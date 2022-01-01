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Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.
    Арт. Х1302717140
    Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.

      Ключ гаечный комбинированный HOR 46x46 мм хром.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717140

      Характеристики

      Производитель
      		Hortz
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		46
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный комбинированный ключ HORTZ 46x46 Хромированный HOR 103177 представляет собой удобный инструмент для работы с крепежом. Прочный корпус выдерживает значительные нагрузки.

        Преимущества

        • Имеется дополнительная антикоррозийная защита - продлевает срок службы инструмента
        • Хромированная поверхность не бликует, но и не пачкается, что сохраняет комфорт в работе
        • Долгий срок службы