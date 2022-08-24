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Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм
    Арт. Х1302468173
    5.0
    1
    Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм

      Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302468173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Ударный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Разрезной ключ Jonnesway 24х27 мм W242427 изготовлен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Он используется в трубопроводных работах, где другой вид ключа не подходит.  Инструмент имеет высокий уровень обработки. Ключ сделан в соответствии с DIN 3118. Масса данной модели составляет 365г.

        Преимущества

        • Двухсторонний ключ с размерами 24х27мм.
        • Длина - 265мм.
        • Небольшой вес (365г).
        • Соответствует стандарту DIN 3118.
        • Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и твердости.
        • Хромовое покрытие защищает от образования коррозии.