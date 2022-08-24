Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм
Арт. Х1302468173
Характеристики
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Производитель
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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Ударный
|Нет
- Разрезной ключ Jonnesway 24х27 мм W242427 изготовлен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Он используется в трубопроводных работах, где другой вид ключа не подходит. Инструмент имеет высокий уровень обработки. Ключ сделан в соответствии с DIN 3118. Масса данной модели составляет 365г.
Преимущества
- Двухсторонний ключ с размерами 24х27мм.
- Длина - 265мм.
- Небольшой вес (365г).
- Соответствует стандарту DIN 3118.
- Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и твердости.
- Хромовое покрытие защищает от образования коррозии.