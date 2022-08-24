Ключ JONNESWAY W242427 гаечный разрезной 24*27мм

Преимущества

Двухсторонний ключ с размерами 24х27мм.

Длина - 265мм.

Небольшой вес (365г).

Соответствует стандарту DIN 3118.

Хром-ванадиевая сталь имеет высокий уровень прочности и твердости.

Хромовое покрытие защищает от образования коррозии.

Разрезной ключ Jonnesway 24х27 мм W242427 изготовлен из хром-ванадиевой стали высокой прочности с хромовым покрытием. Он используется в трубопроводных работах, где другой вид ключа не подходит. Инструмент имеет высокий уровень обработки. Ключ сделан в соответствии с DIN 3118. Масса данной модели составляет 365г.