Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)

Ключ для электрошкафов KNIPEX KN-001103 применяется при работах с системами кондиционирования, электро-, газо- и водоснабжения. Данный инструмент является универсальным, т.к. содержит три различных профиля для работы с разными запорными системами. Длительный срок службы и защита от коррозии достигаются за счет изготовления инструмента из цинка.

Дополнительные характеристики

Размеры профилей:

Квадрат - 5 / 6 / 8 мм.;

Треугольник - 9 мм.

Преимущества: