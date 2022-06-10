Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
Арт. Ю00000020825
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Общая длина, мм
|76
|
Количество рабочих профилей
|5
Ключ для электрошкафов KNIPEX KN-001103 применяется при работах с системами кондиционирования, электро-, газо- и водоснабжения. Данный инструмент является универсальным, т.к. содержит три различных профиля для работы с разными запорными системами. Длительный срок службы и защита от коррозии достигаются за счет изготовления инструмента из цинка.
Дополнительные характеристики
- Размеры профилей:
- Квадрат - 5 / 6 / 8 мм.;
- Треугольник - 9 мм.
Преимущества:
- Малый вес - 0.088 кг снижает энергоемкость работы;
- Длительный срок эксплуатации за счет изготовления инструмента из цинка;
- Возможность использования для работы трех различных профилей;
- Предусмотрено дополнительное крепление для наконечников 1/4" в одной руке;
- Длина ключа составляет всего 76 мм, что упрощает его хранение и транспортировку.