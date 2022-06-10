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Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
5.0
2
Найти аналог
Ключи для электрошкафов
    Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
    Арт. Ю00000020825
    5.0
    2
    Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
    Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
    Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
      Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
      Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)
      Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)

      Ключ для электрошкафов Knipex KN-001103 (с битой и переходником)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000020825
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		76
      Количество рабочих профилей
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ключ для электрошкафов KNIPEX KN-001103 применяется при работах с системами кондиционирования, электро-, газо- и водоснабжения. Данный инструмент является универсальным, т.к. содержит три различных профиля для работы с разными запорными системами. Длительный срок службы и защита от коррозии достигаются за счет изготовления инструмента из цинка.

        Дополнительные характеристики

        • Размеры профилей:
        • Квадрат - 5 / 6 / 8 мм.;
        • Треугольник - 9 мм.

        Преимущества:

        • Малый вес - 0.088 кг снижает энергоемкость работы;
        • Длительный срок эксплуатации за счет изготовления инструмента из цинка;
        • Возможность использования для работы трех различных профилей;
        • Предусмотрено дополнительное крепление для наконечников 1/4" в одной руке;
        • Длина ключа составляет всего 76 мм, что упрощает его хранение и транспортировку.