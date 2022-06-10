Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
Арт. Ю00000019604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|92
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Количество рабочих профилей
|10
- Ключ для электрошкафов с битой и переходником Knipex KN-001101 - универсальный инструмент, состоящий из двух крестовин, соединенных между собой магнитами. При изготовлении используется метод цинкового литья. Высококачественная обработка гарантирует долгий срок службы ключа. Тросик для связки крестовин выполнен из стали. Ключ подходит для всех запорных систем.
Дополнительные характеристики:
- Размеры профилей: квадрат - 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 мм, треугольник - 7-8 / 9-10 / 11-12 мм;
- Захватывающая способность полумесяц: 6 мм;
- Хвостовик с крылышками: 3-5 мм;
- Квадрат с уступами: 6-9 мм.