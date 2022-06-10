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Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
5.0
2
3 910 ₽
Ключи для электрошкафов
    Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
    Арт. Ю00000019604
    5.0
    2
    Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
    Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
    Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
    Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
      Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
      Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
      Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101
      Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101

      Ключ для распространенных шкафов и систем запирания Knipex TwinKey KN-001101

      3 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019604
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		92
      Количество рабочих профилей
      		10
      Все характеристики
      3 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ для электрошкафов с битой и переходником Knipex KN-001101 - универсальный инструмент, состоящий из двух крестовин, соединенных между собой магнитами. При изготовлении используется метод цинкового литья. Высококачественная обработка гарантирует долгий срок службы ключа. Тросик для связки крестовин выполнен из стали. Ключ подходит для всех запорных систем.

        Дополнительные характеристики:

        • Размеры профилей: квадрат - 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 мм, треугольник - 7-8 / 9-10 / 11-12 мм;
        • Захватывающая способность полумесяц: 6 мм;
        • Хвостовик с крылышками: 3-5 мм;
        • Квадрат с уступами: 6-9 мм.