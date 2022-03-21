Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)
Арт. Х1302717180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|22
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Общая длина, мм
|265
- Комбинированный ключ Berger BG-CW2222 - это простой и эффективный в работе ручной инструмент для проведения ремонтных и сборочных работ с использованием крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ выполнен из прочной стали, оснащен двумя разными головками - кольцевой и рожковой. Инструмент подходит для частых и интенсивных нагрузок в профессиональной сфере деятельности.
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс;
- Надежность;
- Устойчивость к износу;
- Двусторонняя конструкция.