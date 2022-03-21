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Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)
5.0
2
455 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)
    Арт. Х1302717180
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)

      455 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		22
      Общая длина, мм
      		265
      Все характеристики
      455 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Berger BG-CW2222 - это простой и эффективный в работе ручной инструмент для проведения ремонтных и сборочных работ с использованием крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ выполнен из прочной стали, оснащен двумя разными головками - кольцевой и рожковой. Инструмент подходит для частых и интенсивных нагрузок в профессиональной сфере деятельности.

        Преимущества

        • Повышенный рабочий ресурс;
        • Надежность;
        • Устойчивость к износу;
        • Двусторонняя конструкция.