Ключ комбинированный Berger BG-CW2222 (22 мм)

Преимущества

Повышенный рабочий ресурс;

Надежность;

Устойчивость к износу;

Двусторонняя конструкция.

Комбинированный ключ Berger BG-CW2222 - это простой и эффективный в работе ручной инструмент для проведения ремонтных и сборочных работ с использованием крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ выполнен из прочной стали, оснащен двумя разными головками - кольцевой и рожковой. Инструмент подходит для частых и интенсивных нагрузок в профессиональной сфере деятельности.