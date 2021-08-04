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Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)
5.0
1
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)
    Арт. Х1302717183
    5.0
    1
    Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1302717183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 30мм Berger BG BG-CW3030 подходит для использовнаия в профессиональных ремонтных мастерских и сервисах для монтажа/демонтажа болтовых соединений. Инструмент оснащен двумя типами рабочих частей - кольцевой и рожковой головкой. Ключ прослужит достаточно длительный срок даже при частом применении благодаря свойствам материала, из которого он изготовлен.

        Преимущества

        • Продолжительный срок службы;
        • Надежность;
        • Износоустойчивость;
        • Двусторонняя конструкция.