Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)

Преимущества

Продолжительный срок службы;

Надежность;

Износоустойчивость;

Двусторонняя конструкция.

Комбинированный ключ 30мм Berger BG BG-CW3030 подходит для использовнаия в профессиональных ремонтных мастерских и сервисах для монтажа/демонтажа болтовых соединений. Инструмент оснащен двумя типами рабочих частей - кольцевой и рожковой головкой. Ключ прослужит достаточно длительный срок даже при частом применении благодаря свойствам материала, из которого он изготовлен.