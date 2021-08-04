Ключ комбинированный Berger BG-CW3030 (30 мм)
Арт. Х1302717183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|30
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный ключ 30мм Berger BG BG-CW3030 подходит для использовнаия в профессиональных ремонтных мастерских и сервисах для монтажа/демонтажа болтовых соединений. Инструмент оснащен двумя типами рабочих частей - кольцевой и рожковой головкой. Ключ прослужит достаточно длительный срок даже при частом применении благодаря свойствам материала, из которого он изготовлен.
Преимущества
- Продолжительный срок службы;
- Надежность;
- Износоустойчивость;
- Двусторонняя конструкция.