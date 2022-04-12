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Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
5.0
2
180 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Арт. Х1302717224
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
    Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124

      Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717224
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные ключи 10мм Berger BG BG1124 - комплект рожково-накидных инструментов для ручной работы с шестигранным крепежом при сборке или демонтаже различных конструкций и механизмов. Изделия очень удобны в применении. Отличаются повышенным качеством исполнения и продолжительным сроком службы даже при частом и интенсивном использовании.

        Преимущества

        • Материал Berger BG BG1124: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
        • Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
        • Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
        • Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
        • Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию