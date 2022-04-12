Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124

Преимущества

Материал Berger BG BG1124: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"

Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах

Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию

Комбинированные ключи 10мм Berger BG BG1124 - комплект рожково-накидных инструментов для ручной работы с шестигранным крепежом при сборке или демонтаже различных конструкций и механизмов. Изделия очень удобны в применении. Отличаются повышенным качеством исполнения и продолжительным сроком службы даже при частом и интенсивном использовании.