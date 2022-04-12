Ключ комбинированный Berger 10 мм BG1124
Арт. Х1302717224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированные ключи 10мм Berger BG BG1124 - комплект рожково-накидных инструментов для ручной работы с шестигранным крепежом при сборке или демонтаже различных конструкций и механизмов. Изделия очень удобны в применении. Отличаются повышенным качеством исполнения и продолжительным сроком службы даже при частом и интенсивном использовании.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1124: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Матовое антикоррозийное хромовое покрытие "сатин"
- Накидная часть изогнута под углом 15° для более комфортной работы в труднодоступных местах
- Двенадцатигранный рабочий профиль минимизирует риск повреждения граней шестигранного крепежа
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает идентификацию