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Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
5.0
2
2 890 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
    Арт. Х1302717159
    5.0
    2
    Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
    Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
      Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
      Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)

      Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302717159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		36
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36 мм.

        Преимущества

        • Имеет стандарт DIN 3113;
        • Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость;
        • Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места.