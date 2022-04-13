Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)

Преимущества

Имеет стандарт DIN 3113;

Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость;

Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места.

Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36 мм.