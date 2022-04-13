Комбинированный ключ Jonnesway W26136 (36 мм)
Арт. Х1302717159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|36
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ Jonnesway W26136 изготовлен из хромованадиевой стали высокой прочности. Имеет хромовое покрытие. Предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Имеет две головки разного профиля - рожковую и накидную. Размер - 36 мм.
Преимущества
- Имеет стандарт DIN 3113;
- Изготовлен из хромованадиевой стали, что придает изделию высокую прочность и износостойкость;
- Тонкие рабочие части обеспечивают доступ в труднодоступные места.