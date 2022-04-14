Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)

Преимущества

Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.

В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.

Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.

Комбинированный трещоточный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14803 предназначен для работы с болтовыми соединениями. Он выполнен из высококачественной стали 40CrV1, что гарантирует долгий срок службы. Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии. Твердость материала храпового механизма составляет 58 HRс. Модель оснащена кольцевым зевом с 12 гранями, что способствует увеличению площади соприкосновения рабочих поверхностей и снижению риска деформации граней крепежа при монтаже. Благодаря храповому механизму с 72 зубцами, обеспечивается легкий ход инструмента.