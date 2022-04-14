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Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
    Арт. X11932165
    5.0
    2
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X11932165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комбинированный трещоточный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14803 предназначен для работы с болтовыми соединениями. Он выполнен из высококачественной стали 40CrV1, что гарантирует долгий срок службы. Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии. Твердость материала храпового механизма составляет 58 HRс. Модель оснащена кольцевым зевом с 12 гранями, что способствует увеличению площади соприкосновения рабочих поверхностей и снижению риска деформации граней крепежа при монтаже. Благодаря храповому механизму с 72 зубцами, обеспечивается легкий ход инструмента.

        Преимущества

        • Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.
        • В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.
        • Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.