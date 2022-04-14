Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932165
Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14803 предназначен для работы с болтовыми соединениями. Он выполнен из высококачественной стали 40CrV1, что гарантирует долгий срок службы. Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от коррозии. Твердость материала храпового механизма составляет 58 HRс. Модель оснащена кольцевым зевом с 12 гранями, что способствует увеличению площади соприкосновения рабочих поверхностей и снижению риска деформации граней крепежа при монтаже. Благодаря храповому механизму с 72 зубцами, обеспечивается легкий ход инструмента.
Преимущества
- Профиль накидной части ключа имеет 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей и снижает риск деформации граней крепежа при монтаже.
- В кольцевой профиль ключа установлен специальный храповой механизм (трещотка) с 72 зубцами, который обеспечивает легкий ход инструмента, быстрый и удобный монтаж резьбовых соединений.
- Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.