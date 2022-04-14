Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)

Преимущества

Твердость материала храпового механизма 58 HRс.

Профиль накидной части ключа имеет 12 граней.

Наличие храпового механизма (трещотки) с 72 зубцами.

Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.

Предназначен для эффективного откручивания или закручивания болтовых соединений.

Комбинированный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14806 сочетает в себе рожковый и накидной ключи и предназначен для работы в труднодоступных местах. Данный инструмент изготовлен из высококачественной стали 40CrV1 с защитным антикоррозийным покрытием для продолжительной службы. Наличие храпового механизма обеспечивает удобную и быструю работу. Накидная часть ключа имеет 12 граней, благодаря чему увеличивается площадь соприкосновения и снижается риск деформации крепежа.