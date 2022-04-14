Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932154
Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14806 сочетает в себе рожковый и накидной ключи и предназначен для работы в труднодоступных местах. Данный инструмент изготовлен из высококачественной стали 40CrV1 с защитным антикоррозийным покрытием для продолжительной службы. Наличие храпового механизма обеспечивает удобную и быструю работу. Накидная часть ключа имеет 12 граней, благодаря чему увеличивается площадь соприкосновения и снижается риск деформации крепежа.
Преимущества
- Твердость материала храпового механизма 58 HRс.
- Профиль накидной части ключа имеет 12 граней.
- Наличие храпового механизма (трещотки) с 72 зубцами.
- Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.
- Предназначен для эффективного откручивания или закручивания болтовых соединений.