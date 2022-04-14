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Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
5.0
2
440 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Арт. X11932154
    5.0
    2
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14806 (13 мм, CrV, зеркальный хром)

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11932154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      5.0
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14803 (10 мм, CrV, зеркальный хром)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный ключ MATRIX PROFESSIONAL 14806 сочетает в себе рожковый и накидной ключи и предназначен для работы в труднодоступных местах. Данный инструмент изготовлен из высококачественной стали 40CrV1 с защитным антикоррозийным покрытием для продолжительной службы. Наличие храпового механизма обеспечивает удобную и быструю работу. Накидная часть ключа имеет 12 граней, благодаря чему увеличивается площадь соприкосновения и снижается риск деформации крепежа.

        Преимущества

        • Твердость материала храпового механизма 58 HRс.
        • Профиль накидной части ключа имеет 12 граней.
        • Наличие храпового механизма (трещотки) с 72 зубцами.
        • Минимальный угол поворота ключа 5 градусов.
        • Предназначен для эффективного откручивания или закручивания болтовых соединений.