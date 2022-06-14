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Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
5.0
3
310 ₽
Комбинированные трещеточные ключи
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
    Арт. X11932153
    5.0
    3
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
    Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)

      Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11932153
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		8
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный трещоточный ключ 8 мм MATRIX PROFESSIONAL 14801 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлен из прочной 40CrV1 стали, что позволяет работать при высоких физический нагрузках. Трещотка с 72 зубцами имеет твердость 58 HRc и облегчает работу.

        Преимущества

        • Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;
        • Накидной ключ имеет 12 граней для лучшего соприкосновения с рабочей поверхностью;
        • Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;
        • Зеркальная полировка;
        • Твердость материала трещотки 58 HRс.