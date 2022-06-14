Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932153
Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)
Арт. X11932153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|8
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Покрытие
|хромовое
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- Комбинированный трещоточный ключ 8 мм MATRIX PROFESSIONAL 14801 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлен из прочной 40CrV1 стали, что позволяет работать при высоких физический нагрузках. Трещотка с 72 зубцами имеет твердость 58 HRc и облегчает работу.
Преимущества
- Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;
- Накидной ключ имеет 12 граней для лучшего соприкосновения с рабочей поверхностью;
- Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;
- Зеркальная полировка;
- Твердость материала трещотки 58 HRс.