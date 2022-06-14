Комбинированный трещоточный ключ Matrix Professional 14801 (8 мм, CrV, зеркальный хром)

Преимущества

Храповый механизм с 72 зубцами - быстрая работа;

Накидной ключ имеет 12 граней для лучшего соприкосновения с рабочей поверхностью;

Минимальный угол поворота ключа 5 градусов;

Зеркальная полировка;

Твердость материала трещотки 58 HRс.

Комбинированный трещоточный ключ 8 мм MATRIX PROFESSIONAL 14801 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлен из прочной 40CrV1 стали, что позволяет работать при высоких физический нагрузках. Трещотка с 72 зубцами имеет твердость 58 HRc и облегчает работу.