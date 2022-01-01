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Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
    Арт. thorvik_7837
    Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
    Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
      Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
      Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014

      Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7837

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		14
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00014 14 мм 52028 выполнен из хромованадиевой легированной стали, которая соответствует стандарту DIN 3113. Инструмент служит для монтажа и демонтажа винтов с внешней шестигранной головкой размером 14 мм.

        Преимущества

        • Обладает многослойным хромоникелевым покрытием
        • Долгий срок службы