Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014

Преимущества

Обладает многослойным хромоникелевым покрытием

Долгий срок службы

Комбинированный ключ THORVIK CW00014 14 мм 52028 выполнен из хромованадиевой легированной стали, которая соответствует стандарту DIN 3113. Инструмент служит для монтажа и демонтажа винтов с внешней шестигранной головкой размером 14 мм.