Ключ комбинированный Thorvik 14 мм CW00014
Арт. thorvik_7837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|14
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00014 14 мм 52028 выполнен из хромованадиевой легированной стали, которая соответствует стандарту DIN 3113. Инструмент служит для монтажа и демонтажа винтов с внешней шестигранной головкой размером 14 мм.
Преимущества
- Обладает многослойным хромоникелевым покрытием
- Долгий срок службы