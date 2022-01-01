Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022

Преимущества

Конструкция состоит из рукоятки с двутавровым сечением

Сочетает в себе рожковый и накидной профили

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием

Комбинированный ключ THORVIK CW00022 22 мм 52036 представляет собой ручной инструмент для монтажа или демонтажа гаек размером 22 мм.