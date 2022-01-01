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Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
    Арт. thorvik_7845
    Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
    Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
      Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
      Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022

      Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7845

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00022 22 мм 52036 представляет собой ручной инструмент для монтажа или демонтажа гаек размером 22 мм.

        Преимущества

        • Конструкция состоит из рукоятки с двутавровым сечением
        • Сочетает в себе рожковый и накидной профили
        • Корпус изготовлен из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием