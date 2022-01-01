Ключ комбинированный Thorvik 22 мм CW00022
Арт. thorvik_7845
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Индия
|
Родина бренда
|Россия
|
Размер ключа, мм
|22
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00022 22 мм 52036 представляет собой ручной инструмент для монтажа или демонтажа гаек размером 22 мм.
Преимущества
- Конструкция состоит из рукоятки с двутавровым сечением
- Сочетает в себе рожковый и накидной профили
- Корпус изготовлен из хромованадиевой стали с многослойным хромоникелевым покрытием