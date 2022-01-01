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Ключ комбинированный Thorvik 27 мм CW00027
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 27 мм CW00027
    Арт. thorvik_7850
    Ключ комбинированный Thorvik 27 мм CW00027

      Ключ комбинированный Thorvik 27 мм CW00027

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7850

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		27
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00027 27 мм 52041 применяется при ремонтно-монтажных работах с крепежом.

        Преимущества

        • Сочетает в себе два вида головок - накидную и рожковую
        • Отличается прочностью и износостойкостью, так как выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием
        • Благодаря двенадцатигранному профилю кольцевого зева снижена вероятность повреждения крепежных элементов