Ключ комбинированный Thorvik 27 мм CW00027
Арт. thorvik_7850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|27
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный ключ THORVIK CW00027 27 мм 52041 применяется при ремонтно-монтажных работах с крепежом.
Преимущества
- Сочетает в себе два вида головок - накидную и рожковую
- Отличается прочностью и износостойкостью, так как выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием
- Благодаря двенадцатигранному профилю кольцевого зева снижена вероятность повреждения крепежных элементов