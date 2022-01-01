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Ключ комбинированный Thorvik 30 мм CW00030
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Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Thorvik 30 мм CW00030
    Арт. thorvik_7852
    Ключ комбинированный Thorvik 30 мм CW00030

      Ключ комбинированный Thorvik 30 мм CW00030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7852

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ THORVIK CW00030 30 мм 52043 выполнен из хромованадиевой стали с хромоникелевым покрытием. Данный инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, имеющих шестигранный профиль. 

        Преимущества

        • Имеет двухстороннюю конструкцию, сочетающую в себе преимущества рожкового и накидного ключей
        • Благодаря кольцевому зеву, оснащенному 12-ю гранями, снижен риск деформации крепежа