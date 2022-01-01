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Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Арт. jonnesway_5973
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5973

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		17
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45117 предназначен для откручивания или закручивания болтов и гаек размером 17 мм. Трещоточный комбинированный ключ имеет угол поворота 5 градусов для ремонта труднодоступных частей. Применяются для ремонта автомобиля специалистами в автомастерских или автолюбителями.

        Преимущества

        • Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
        • Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45117 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
        • Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
        • Применяется для крепежа при свободном вращении
        • Удобство во время работы
        • Проверенное качество Jonnesway
        • Увеличенный срок эксплуатации