Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)
Арт. jonnesway_5973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|17
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Покрытие
|хромоникелевое
- Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45117 предназначен для откручивания или закручивания болтов и гаек размером 17 мм. Трещоточный комбинированный ключ имеет угол поворота 5 градусов для ремонта труднодоступных частей. Применяются для ремонта автомобиля специалистами в автомастерских или автолюбителями.
Преимущества
- Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента
- Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45117 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы
- Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений
- Применяется для крепежа при свободном вращении
- Удобство во время работы
- Проверенное качество Jonnesway
- Увеличенный срок эксплуатации