Ключ комбинированный Jonnesway W45117 трещоточный (17 мм)

Преимущества

Надежность. Корпус ключа выполнен из качественной хромованадиевой стали для надежной работы инструмента

Эффективность. С одной стороны трещоточного комбинированного ключа Jonnesway W45117 имеется профиль в 12 граней, что увеличивает площадь соприкосновения рабочих поверхностей для более эффективной работы

Легкий ход инструмента. Специальный храповый механизм (трещотка) обеспечивает легкий ход инструмента, удобный и быстрый монтаж резьбовых соединений

Применяется для крепежа при свободном вращении

Удобство во время работы

Проверенное качество Jonnesway

Увеличенный срок эксплуатации

Трещоточный комбинированный ключ Jonnesway W45117 предназначен для откручивания или закручивания болтов и гаек размером 17 мм. Трещоточный комбинированный ключ имеет угол поворота 5 градусов для ремонта труднодоступных частей. Применяются для ремонта автомобиля специалистами в автомастерских или автолюбителями.