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Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
    Арт. jonnesway_6027
    Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6027

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 используется для откручивания крепежа в свободном вращении. Является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого по отдельности. Хромовое покрытие предохраняет инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь гарантирует прекрасную износостойкость изделия и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 10 мм. Карданное соединение позволяет использовать ключи в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Работа в труднодоступных местах. Обратный ход делает комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
        • Комбинированная конструкция
        • Зеркальная полировка
        • Изгиб накидной части
        • Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
        • Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии