Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)

Преимущества

Работа в труднодоступных местах. Обратный ход делает комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 незаменимым в ограниченном рабочем пространстве

Комбинированная конструкция

Зеркальная полировка

Изгиб накидной части

Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации

Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии

Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 используется для откручивания крепежа в свободном вращении. Является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого по отдельности. Хромовое покрытие предохраняет инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь гарантирует прекрасную износостойкость изделия и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 10 мм. Карданное соединение позволяет использовать ключи в труднодоступных местах.