Ключ комбинированный Jonnesway W66110 трещоточный карданный (10 мм)
Арт. jonnesway_6027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 используется для откручивания крепежа в свободном вращении. Является универсальным, включает в себя накидной и рожковый профили. Это сочетание компенсирует недостатки каждого по отдельности. Хромовое покрытие предохраняет инструмент от коррозии. Хромованадиевая сталь гарантирует прекрасную износостойкость изделия и существенно продлевает срок службы. Диаметр крепежа - 10 мм. Карданное соединение позволяет использовать ключи в труднодоступных местах.
Преимущества
- Работа в труднодоступных местах. Обратный ход делает комбинированный трещоточный карданный ключ Jonnesway W66110 незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
- Комбинированная конструкция
- Зеркальная полировка
- Изгиб накидной части
- Хромванадиевая сталь обеспечивает высокую износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
- Хромированное покрытие полностью защищает от коррозии