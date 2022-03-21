Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)

Преимущества

Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении.

Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве.

Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом.

Механизм переключения направления вращения упрощает применение изделия, а изогнутая под углом 15° накидная часть - доступ.

Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован.

Комбинированный трещоточный ключ с реверсом Jonnesway 13 мм W60113 предназначен для соединения / разъединения крепежных элементов. Он используется для работы в труднодоступных местах. На одной стороне находится накидная головка с трещоточным механизмом и режимом реверса, на другой - рожковый зев. Инструмент изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой и термообработкой. Изгиб накидной части составляет 15°.