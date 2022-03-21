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Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные трещеточные ключи
    Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
    Арт. Х13029834
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
    Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
      Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)

      Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13029834
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		13
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный трещоточный ключ с реверсом Jonnesway 13 мм W60113 предназначен для соединения / разъединения крепежных элементов. Он используется для работы в труднодоступных местах. На одной стороне находится накидная головка с трещоточным механизмом и режимом реверса, на другой - рожковый зев. Инструмент изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой и термообработкой. Изгиб накидной части составляет 15°.

        Преимущества

        • Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении. 
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве. 
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом. 
        • Механизм переключения направления вращения упрощает применение изделия, а изогнутая под углом 15° накидная часть - доступ. 
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован.