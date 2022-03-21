Ключ комбинированный Jonnesway W106113 трещоточный с реверсом (13 мм)
Арт. Х13029834
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|13
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Покрытие
|хромоникелевое
- Комбинированный трещоточный ключ с реверсом Jonnesway 13 мм W60113 предназначен для соединения / разъединения крепежных элементов. Он используется для работы в труднодоступных местах. На одной стороне находится накидная головка с трещоточным механизмом и режимом реверса, на другой - рожковый зев. Инструмент изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали с зеркальной полировкой и термообработкой. Изгиб накидной части составляет 15°.
Преимущества
- Применяется для обслуживания крепежа при свободном вращении.
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве.
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом.
- Механизм переключения направления вращения упрощает применение изделия, а изогнутая под углом 15° накидная часть - доступ.
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован.