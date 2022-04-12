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Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)
    Арт. Х1302468193
    5.0
    2
    Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)

      Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302468193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		КЗСМИ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		17, 19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оцинкованный рожковый ключ используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых в основе рабочего профиля имеют шестигранник. Изделие часто применяется в различных мастерских, автосервисах, а также в производственных цехах. Инструмент имеет продолжительный срок службы за счет отличного качества стали и оцинкованной поверхности.