Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)

Оцинкованный рожковый ключ используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых в основе рабочего профиля имеют шестигранник. Изделие часто применяется в различных мастерских, автосервисах, а также в производственных цехах. Инструмент имеет продолжительный срок службы за счет отличного качества стали и оцинкованной поверхности.