Ключ гаечный двусторонний КЗСМИ (17x19 мм)
Арт. Х1302468193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|17, 19
- Оцинкованный рожковый ключ используется для работы с резьбовыми соединениями, крепежные элементы которых в основе рабочего профиля имеют шестигранник. Изделие часто применяется в различных мастерских, автосервисах, а также в производственных цехах. Инструмент имеет продолжительный срок службы за счет отличного качества стали и оцинкованной поверхности.