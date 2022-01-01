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Ключ к патрону Makita S13 763430-3
Найти аналог
Ключи для патронов
    Ключ к патрону Makita S13 763430-3
    Арт. X3872038423
    Ключ к патрону Makita S13 763430-3

      Ключ к патрону Makita S13 763430-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872038423

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Для диаметра патрона, мм
      		13
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключ Makita к патрону S13 763430-3 – это деталь, которая применяется в целях установки на смену негодным запчастям. Детали производства бренда Makita отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вы можете не беспокоиться за работоспособность и производительность: Прочие запчасти от бренда Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества

        Преимущества

        • Надежный
        • Прочный