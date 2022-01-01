Ключ к патрону Makita S13 763430-3
Арт. X3872038423
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Для диаметра патрона, мм
|13
|
Вес, кг
|0.2
- Ключ Makita к патрону S13 763430-3 – это деталь, которая применяется в целях установки на смену негодным запчастям. Детали производства бренда Makita отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вы можете не беспокоиться за работоспособность и производительность: Прочие запчасти от бренда Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества
Преимущества
- Надежный
- Прочный