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Ключ накидной двусторонний HORTZ (30x32 мм., хром.) HOR
5.0
2
280 ₽
Накидные гаечные ключи
    Ключ накидной двусторонний HORTZ (30x32 мм., хром.) HOR
    Арт. Х13021364
    5.0
    2
    Ключ накидной двусторонний HORTZ (30x32 мм., хром.) HOR

      Ключ накидной двусторонний HORTZ (30x32 мм., хром.) HOR

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hortz
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		30, 32
      Материал
      		сталь 45
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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