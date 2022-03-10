Ключ накидной двусторонний HORTZ (30x32 мм., хром.) HOR
Арт. Х13021364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|30, 32
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Материал
|сталь 45
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- Двусторонний накидной ключ 30x32 хромированный HORTZ обладает наклоненными головками, которые подходят для сложного крепежа. Имеет износостойкое антикоррозионное хромированное покрытие. Двойное шлифование рабочих поверхностей. Хромовое покрытие.