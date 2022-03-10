Ключ-насадка магнитная Nox 556012, 12x48 мм
Арт. Х1302140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.06
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Совместимость
|шуруповёрт
- Ключь-насадка магнитная Nox 556012 - применяются для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. Изготовлена из высококачественной стали S2 с прочностью 58-60 HRC, без покрытия.
Преимущества
- Биты имеют магнит, который удерживает шуруп
- На насадках используется форма привода в виде шестиконечной звездочки, которая предотвращает сколы краски на шляпке шурупа даже при больших усилиях