Ключ-насадка магнитная Nox 556012, 12x48 мм

Преимущества

Биты имеют магнит, который удерживает шуруп

На насадках используется форма привода в виде шестиконечной звездочки, которая предотвращает сколы краски на шляпке шурупа даже при больших усилиях

Ключь-насадка магнитная Nox 556012 - применяются для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. Изготовлена из высококачественной стали S2 с прочностью 58-60 HRC, без покрытия.