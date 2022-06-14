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Ключ-насадка магнитная Nox 556013, 13x48 мм
5.0
3
Найти аналог
Биты с торцевой головкой
    Ключ-насадка магнитная Nox 556013, 13x48 мм
    Арт. Х1302142
    5.0
    3
    Ключ-насадка магнитная Nox 556013, 13x48 мм

      Ключ-насадка магнитная Nox 556013, 13x48 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302142
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Nox
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.06
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключь-насадка магнитная Nox 556013 - применяются для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. Изготовлена из высококачественной стали S2 с прочностью 58-60 HRC, без покрытия.

        Преимущества

        • Биты имеют магнит, который удерживает шуруп
        • На насадках используется форма привода в виде шестиконечной звездочки, которая предотвращает сколы краски на шляпке шурупа даже при больших усилиях