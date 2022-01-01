Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12

Разводной гаечный ключ с губками, открывающимися на 18-25% больше стандартных значений, имеющими конструкционную особенность, предотвращающую соскальзывание инструмента с крепежной детали. Сантопреновое покрытие рукоятки, устойчивое к кислотам и нефтяным производным, обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Ключ имеет облегченную конструкцию с увеличенной торсионной жесткостью. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.