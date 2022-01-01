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Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
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Разводные ключи
    Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
    Арт. jonnesway_5932
    Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
    Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
    Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
      Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
      Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
      Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12

      Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5932

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		300
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Защитные накладки
      		Нет
      Чехол на рукоятке
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Разводной гаечный ключ с губками, открывающимися на 18-25% больше стандартных значений, имеющими конструкционную особенность, предотвращающую соскальзывание инструмента с крепежной детали. Сантопреновое покрытие рукоятки, устойчивое к кислотам и нефтяным производным, обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Ключ имеет облегченную конструкцию с увеличенной торсионной жесткостью. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.