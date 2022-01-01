Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
Арт. jonnesway_5932
Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AT12
Арт. jonnesway_5932
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|300
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Защитные накладки
|Нет
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Чехол на рукоятке
|Нет
Разводной гаечный ключ с губками, открывающимися на 18-25% больше стандартных значений, имеющими конструкционную особенность, предотвращающую соскальзывание инструмента с крепежной детали. Сантопреновое покрытие рукоятки, устойчивое к кислотам и нефтяным производным, обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы. Ключ имеет облегченную конструкцию с увеличенной торсионной жесткостью. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.