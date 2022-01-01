Ключ разводной Jonnesway, 0-29 мм, L-250 мм, W27AS10
Арт. jonnesway_5927
Характеристики
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Производитель
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Материал
|хромованадиевая сталь
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Защитные накладки
|Нет
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Чехол на рукоятке
|Нет
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Покрытие
|хромоникелевое
Разводной гаечный ключ с зауженными губками. Прецизионно изготовленные детали механизма перемещения подвижной губки обеспечивает минимальные рабочие зазоры и плавную регулировку. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME B107.8M, полностью соответствует ГОСТу 7275-75. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.