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Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12
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Разводные ключи
    Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12
    Арт. jonnesway_5928
    Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12
    Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12
      Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12
      Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12

      Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5928

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Защитные накладки
      		Нет
      Чехол на рукоятке
      		Нет
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Разводной гаечный ключ с зауженными губками. Прецизионно изготовленные детали механизма перемещения подвижной губки обеспечивает минимальные рабочие зазоры и плавную регулировку. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME B107.8M, полностью соответствует ГОСТу 7275-75. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.