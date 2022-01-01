Ключ разводной Jonnesway, 0-34 мм, L-300 мм, W27AS12

Разводной гаечный ключ с зауженными губками. Прецизионно изготовленные детали механизма перемещения подвижной губки обеспечивает минимальные рабочие зазоры и плавную регулировку. Ключ изготовлен из хромованадиевой стали по стандарту DIN 3117, ANSI/ASME B107.8M, полностью соответствует ГОСТу 7275-75. Имеет хромоникелевое покрытие и матовую отделку, снабжен метрической и дюймовой размерными шкалами.