Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
Арт. Х130237769
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|25
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Длина, мм
|200
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- Разводной ключ 200 мм SPARTA 155255 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном размеров крепежа. Ключ изготовлен из инструментальной стали и подвергнут селективной закалке. Встроенный в тело ключа винтовой механизм защищен от коррозии.
Преимущества:
- Рабочие кромки дополнительно закалены;
- Размер - 200 мм.