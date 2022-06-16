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Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
5.0
2
360 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
    Арт. Х130237769
    5.0
    2
    Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
    Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
    Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
      Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
      Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)
      Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)

      Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130237769
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		25
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Разводной ключ 200 мм SPARTA 155255 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном размеров крепежа. Ключ изготовлен из инструментальной стали и подвергнут селективной закалке. Встроенный в тело ключа винтовой механизм защищен от коррозии.

        Преимущества:

        • Рабочие кромки дополнительно закалены;
        • Размер - 200 мм.