Разводной ключ Sparta 155255 (200 мм)

Преимущества:

Рабочие кромки дополнительно закалены;

Размер - 200 мм.

Разводной ключ 200 мм SPARTA 155255 предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном размеров крепежа. Ключ изготовлен из инструментальной стали и подвергнут селективной закалке. Встроенный в тело ключа винтовой механизм защищен от коррозии.