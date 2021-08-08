Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)

Преимущества:

Инструментальная сталь.

Селективная закалка.

Защитное хромовое покрытие.

Ключ разводной, 250 мм, хромированный Sparta 155305 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии. Позволяет работать с крепежом различного размера.