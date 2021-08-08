Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
5.0
1
510 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
    Арт. Х130237770
    5.0
    1
    Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
    Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
      Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
      Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)

      Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130237770
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		30
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Фум лента для газа Remer 574 RR
      70 ₽
      5.0
      Фум лента для газа Remer 574 RR
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      250 ₽
      5.0
      Отвертка шлицевая Stanley Cushion grip 064916, 5x100 мм
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      620 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      480 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      80 ₽
      5.0
      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      200 ₽
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Нет в наличии
      3.5
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Смотреть
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Нет в наличии
      4.5
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ разводной, 250 мм, хромированный Sparta 155305 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии. Позволяет работать с крепежом различного размера.

        Преимущества:

        • Инструментальная сталь.
        • Селективная закалка.
        • Защитное хромовое покрытие.