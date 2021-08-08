Разводной ключ Sparta 155305 (250 мм)
Арт. Х130237770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|30
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Длина, мм
|250
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- Ключ разводной, 250 мм, хромированный Sparta 155305 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии. Позволяет работать с крепежом различного размера.
Преимущества:
- Инструментальная сталь.
- Селективная закалка.
- Защитное хромовое покрытие.