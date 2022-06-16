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Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
5.0
2
680 ₽
Разводные ключи
    Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
    Арт. Х130237771
    5.0
    2
    Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
    Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
      Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
      Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)

      Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130237771
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. расстояние между губками, мм
      		35
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ разводной, 300 мм, хромированный Sparta 155355 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Позволяет работать с крепежом различного размера. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии.

        Преимущества:

        • Изготовлен из инструментальной стали.
        • Селективная закалка.
        • Защитное хромовое покрытие.