Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)

Преимущества:

Изготовлен из инструментальной стали.

Селективная закалка.

Защитное хромовое покрытие.

Ключ разводной, 300 мм, хромированный Sparta 155355 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Позволяет работать с крепежом различного размера. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии.