Разводной ключ Sparta 155355 (300 мм)
Арт. Х130237771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. расстояние между губками, мм
|35
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Длина, мм
|300
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- Ключ разводной, 300 мм, хромированный Sparta 155355 предназначен для монтажа и демонтажа крепежных изделий. Позволяет работать с крепежом различного размера. Встроенный в тело ключа червячный винтовой механизм защищен от коррозии.
Преимущества:
- Изготовлен из инструментальной стали.
- Селективная закалка.
- Защитное хромовое покрытие.