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Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)
    Арт. Х1302376
    5.0
    2
    Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)

      Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302376
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		КЗСМИ
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		19, 22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оцинкованный рожковый ключ 19х22 мм MATRIX Россия КЗСМИ 14362 применяется для выполнения монтажных или ремонтных работ техники и прочих конструкций. Инструмент имеет два рабочих профиля разных размеров. Продолжительный срок службы обеспечивается благодаря использованию качественной стали, а также оцинкованной поверхности.

        Преимущества

        • Долгий срок использования
        • Эффективность в работе
        • Износостойкость
        • Наличие двух разных размеров
        • Надежность и безопасность