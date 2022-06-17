Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)
Арт. Х1302376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|19, 22
- Оцинкованный рожковый ключ 19х22 мм MATRIX Россия КЗСМИ 14362 применяется для выполнения монтажных или ремонтных работ техники и прочих конструкций. Инструмент имеет два рабочих профиля разных размеров. Продолжительный срок службы обеспечивается благодаря использованию качественной стали, а также оцинкованной поверхности.
Преимущества
- Долгий срок использования
- Эффективность в работе
- Износостойкость
- Наличие двух разных размеров
- Надежность и безопасность