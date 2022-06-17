Ключ гаечный рожковый двусторонний Кзсми 14362 (19x22 мм)

Преимущества

Долгий срок использования

Эффективность в работе

Износостойкость

Наличие двух разных размеров

Надежность и безопасность

Оцинкованный рожковый ключ 19х22 мм MATRIX Россия КЗСМИ 14362 применяется для выполнения монтажных или ремонтных работ техники и прочих конструкций. Инструмент имеет два рабочих профиля разных размеров. Продолжительный срок службы обеспечивается благодаря использованию качественной стали, а также оцинкованной поверхности.