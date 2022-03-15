Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
5.0
2
150 ₽
Шестигранные ключи
    Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
    Арт. Х13025135
    5.0
    2
    Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
    Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
    Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
    Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
      Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
      Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
      Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
      Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)

      Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		6
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Расширительный бак Джилекс 7814 (14 л)
      1 620 ₽
      5.0
      Расширительный бак Джилекс 7814 (14 л)
      Крепление для экспансомата 3/4 000810
      710 ₽
      4.5
      Крепление для экспансомата 3/4 000810
      Набор имбусовых ключей на кольце Sparta 112665 (1,5 мм, 10 шт.)
      130 ₽
      5.0
      Набор имбусовых ключей на кольце Sparta 112665 (1,5 мм, 10 шт.)
      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
      1 829 ₽
      2 650 ₽
      5.0
      Рулетка в закрытом корпусе Matrix 31226 (геодезический тип, 50 м, 12,5 мм)
      • -821 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ-шестигранник Энкор 6 мм 20817 используется в слесарных работах для закручивания или выкручивания внутреннего шестигранника. Изготовлен из прочного материала, который обеспечивает длительный срок службы. Длинная часть ключа имеет шар, который позволяет работать в труднодоступных местах и под углом до 15°.