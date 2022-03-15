Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)
Арт. Х13025135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|6
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Форма
|угловая
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- Ключ-шестигранник Энкор 6 мм 20817 используется в слесарных работах для закручивания или выкручивания внутреннего шестигранника. Изготовлен из прочного материала, который обеспечивает длительный срок службы. Длинная часть ключа имеет шар, который позволяет работать в труднодоступных местах и под углом до 15°.