Ключ-шестигранник Энкор 20817 (6 мм, блистер)

Ключ-шестигранник Энкор 6 мм 20817 используется в слесарных работах для закручивания или выкручивания внутреннего шестигранника. Изготовлен из прочного материала, который обеспечивает длительный срок службы. Длинная часть ключа имеет шар, который позволяет работать в труднодоступных местах и под углом до 15°.