Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT
5.0
2
1 580 ₽
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT
    Арт. Х1302969
    5.0
    2
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT
    Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (46x46 мм, оксидированный) SIT

      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302969
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		46
      Покрытие
      		оксидированное
      Все характеристики
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм
      2 120 ₽
      Бур Гранит 430450 SDS-Plus, 30x450/400 мм
      Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
      690 ₽
      5.0
      Ножовка по металлу Stanley 115122 (рукоятка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
      Силовой удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632899 (4 гнезда, 40 м)
      3 810 ₽
      5.0
      Силовой удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632899 (4 гнезда, 40 м)
      Головка магнитная Н8 (хвостовик HEX 1/4) Практика 035-134
      150 ₽
      Головка магнитная Н8 (хвостовик HEX 1/4) Практика 035-134
      Биты ударные DeWalt DT70567T-QZ IMPACT Torsion (PH2, длина 85 мм, 2 штуки)
      440 ₽
      Биты ударные DeWalt DT70567T-QZ IMPACT Torsion (PH2, длина 85 мм, 2 штуки)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
      165 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (12x12 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      135 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      260 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ЗН11 Панорама 21111
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      170 ₽
      5.0
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
      420 ₽
      Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT
      Нет в наличии
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (24x24 мм, оксидированный) SIT
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные гаечные ключи, являются наиболее востребованными и распространенными. Это сочетание на одной ручке рожкового ключа с одного конца и накидного с другого. Комбинированный ключ служит для проведения ремонтных работ в условиях быта или профессиональной сферы (например, СТОА). Подходит для конструкций и механизмов, где используются болты и гайки соответствующего размера.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность