Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
Арт. Х1302922
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|односторонний
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Размер ключа, мм
|24
- Ключ гаечный односторонний ударный SITOMO (27 мм.) представляет собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующие гайке резьбового соединения. Применяется для выполнения различных слесарно-монтажных работ, связанных с большими усилиями и нагрузками.