Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT

Ключ гаечный односторонний ударный SITOMO (27 мм.) представляет собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующие гайке резьбового соединения. Применяется для выполнения различных слесарно-монтажных работ, связанных с большими усилиями и нагрузками.