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Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
4.5
2
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
    Арт. Х1302922
    4.5
    2
    Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
    Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
    Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
      Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
      Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT
      Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT

      Ключ гаечный (рожковый) односторонний ударный Sitomo (27 мм) SIT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302922
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		односторонний
      Размер ключа, мм
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключ гаечный односторонний ударный SITOMO (27 мм.) представляет собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующие гайке резьбового соединения. Применяется для выполнения различных слесарно-монтажных работ, связанных с большими усилиями и нагрузками.