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Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)
5.0
2
1 930 ₽
Накидные гаечные ключи
    Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)
    Арт. Х13021326
    5.0
    2
    Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)
    Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)
      Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)
      Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)

      Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)

      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		50
      Материал
      		сталь 45
      Все характеристики
      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ накидной односторонний ударный 50 мм-предназначен для особо тяжелых видов работ при ремонте оборудования, применяются на предприятиях нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетики и многих других в качестве ремонтного и монтажного инструмента. Ключи представляют собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующий гайке резьбового соединения. Применяются для выполнения различных слесарно-монтажных работ, связанных с большими усилиями и нагрузками. Марка стали: 45.