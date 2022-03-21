Накидной односторонний ударный ключ Sitomo (50 мм)

Ключ накидной односторонний ударный 50 мм-предназначен для особо тяжелых видов работ при ремонте оборудования, применяются на предприятиях нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетики и многих других в качестве ремонтного и монтажного инструмента. Ключи представляют собой мощную рукоятку с ударным концом, соединенную со втулкой, внутренняя поверхность которой имеет форму и размер, соответствующий гайке резьбового соединения. Применяются для выполнения различных слесарно-монтажных работ, связанных с большими усилиями и нагрузками. Марка стали: 45.