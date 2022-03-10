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Торцевой изогнутый ключ с внутренним шестигранником Sitomo (27 мм)
5.0
2
310 ₽
Ключи торцевые
    Торцевой изогнутый ключ с внутренним шестигранником Sitomo (27 мм)
    Арт. Х1302993
    5.0
    2
    Торцевой изогнутый ключ с внутренним шестигранником Sitomo (27 мм)

      Торцевой изогнутый ключ с внутренним шестигранником Sitomo (27 мм)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302993
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sitomo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		27
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Изогнутые торцевые ключи являются аналогом торцевым головкам и балонникам. Рабочий профиль инструмента имеет 6 граней, что в сравнении с 12-гранным, увеличивает срок службы и функциональность ключа. Изготовлены из прочной инструментальной стали 45, или из упрочнённой хром ванадиевой стали. Используются при различных механосборочных работах, в автомастерских.