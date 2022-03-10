Торцевой изогнутый ключ с внутренним шестигранником Sitomo (27 мм)
Арт. Х1302993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|27
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Длина, мм
|250
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Изогнутые торцевые ключи являются аналогом торцевым головкам и балонникам. Рабочий профиль инструмента имеет 6 граней, что в сравнении с 12-гранным, увеличивает срок службы и функциональность ключа. Изготовлены из прочной инструментальной стали 45, или из упрочнённой хром ванадиевой стали. Используются при различных механосборочных работах, в автомастерских.